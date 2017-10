Extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen in Steenwijkerland

Update Jongen (18) loopt snijwonden in gezicht op na bezoekje aan disco Smithy's Palace

11 oktober Een 18-jarige bezoeker van Smithy's Palace in Eesveen is afgelopen weekend zwaar mishandeld. In de nacht van zaterdag op zondag liep de jongen ernstig letsel in het gezicht op tijdens een bezoekje aan de discotheek.