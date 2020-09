Familie krijgt geen miljoen maar 3400 euro schadevergoeding na steekpartij in Steenwijk, wel celstraf voor dader

video Drank, lachgas en een mes: Daniël (21) stak vriend neer tijdens stoeipar­tij op feest in Steenwijk

27 februari De man die in november in Steenwijk gewond raakte op een feestje, werd daar gestoken door een vriend van hem. Deze 21-jarige verdachte was onder invloed van drank en lachgas. Dat bleek vandaag op de zitting in de rechtbank in Zwolle. ‘Het was een waas van woede.’