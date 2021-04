Feestelijk vooraf aan Koningsdag: twaalf onderscheidingen in Steenwijkerland

LINTJESREGEN 2021Ook dit jaar daalt de lintjesregen neer op een aantal inwoners van Steenwijkerland. Op maandagochtend 26 april belt burgemeester Rob Bats twaalf nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau. Op woensdag en donderdag worden de lintjes uitgereikt in het gemeentehuis in Steenwijk.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ger Boogmans (80, Steenwijk) zet zich al jarenlang in voor verschillende groepen in de maatschappij. Voor Plaatselijk Belang Scheerwolde hield hij zich bezig met de jongeren in het dorp. Daarnaast was hij actief voor het activiteitenteam van wooncentrum Hildo Krop, dat zich juist richt op 55-plussers. Als secretaris was hij bovendien een belangrijke kracht in de gehandicaptenraad.

Grietje Hendriks (65, Giethoorn) organiseert al 36 jaar de collecte voor de Hartstichting in Giethoorn. In dezelfde plaats neemt zij bij de Doopsgezinde gemeente kerkdiensten en jeugdactiviteiten voor haar rekening. Bij Bridgeclub Giethoorn komt niet alleen haar organisatietalent tot uiting, maar ook haar zorgzaamheid: meer dan eens ondersteunt ze zieke en noodlijdende clubleden. Ook zet ze zich waar ze kan in voor vluchtelingen in het dorp.

Marianne van Stormbroek - Klappe (65, Vollenhove) is een van de medeoprichters van de cliëntenraad van woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Als secretaresse van die raad regelde ze vele praktische zaken, zoals werving van sponsoren. Ook stond zij vooraan toen er een nieuwe tuin werd aangelegd, waarvan zij ook vandaag nog het onderhoud doet. Daarnaast is zij ook acht jaar mantelzorger geweest.

Gerrit van der Linde (66, Vollenhove) is ook een van de medeoprichters van de cliëntenraad Nieuw Clarenberg, waarvan hij sinds 2005 voorzitter is. Hij maakte zich onder andere sterk voor aanleg van de belevings- en beweegtuin. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Nieuw Clarenberg zet hij zich inmiddels ook in om sponsoren en giften te werven.

Ilsemary Bruins - Müller (66, Steenwijkerwold) was twaalf jaar lang diaken van de Protestante Gemeente Steenwijkerwold en omstreken. In die rol zette zij zich onder meer in voor voedselacties en vakanties voor ouderen met een zorgbehoefte. Sinds de oprichting is zij ook betrokken bij de Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

Albert van Leuveren (77, Steenwijk) draagt al bijna dertig jaar als penningmeester zorg voor de financiële gezondheid van de Stichting Scouting Johan van den Kornput. In het bijzonder is hij betrokken bij de scoutinggebouwen, van verhuur tot onderhoud van het terrein rondom de gebouwen.

Marrie van Leuveren - de Breij (75, Steenwijk) is ruim twintig jaar medebeheerder van de scoutinggebouwen bij Johan van den Kornput. Tijdens de bouw regelde zij elke zaterdag de lunch voor de vrijwilligers. Inmiddels zorgt zij ervoor dat de gebouwen er spic en span uitzien en dat de inventaris op orde blijft.

Thom Snoeren (77, Tuk) was vijf jaar lang voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk. Vanuit die rol liep hij voorop bij de oprichting van het Dorpshuis Tuk, waarna ook een dozijn clubs het levenslicht zag, waaronder het koor, de fotoclub en de historische vereniging. Het was mede aan zijn inspanningen te danken dat Tuk inmiddels een basisschool heeft.

Piet Speelman (67, Blokzijl), voormalig huisarts, zet zich al ruim dertig jaar in voor het welzijn in Nijeveen, Wanneperveen en Giethoorn. Mede dankzij hem hebben bewoners van die plaatsen nog altijd toegang tot een eigen, kleinschalige huisartsenpost. Daarnaast is hij onder meer betrokken bij de Nederlands Hervormde gemeente in Nijeveen en de plaatselijke sportvereniging SVN’69. Aangezien Speelmans verdiensten zich grotendeels afspelen in Nijeveen, ontvangt hij de onderscheiding uit handen van burgemeester Richard Korteland van Meppel.

Teus Spijker (76, Steenwijkerwold) is ruim vijftien als vrijwilliger actief bij Profila Zorg in Steenwijkerwold. Op de locatie Vredenburg begeleidt hij onder meer bewoners met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Hij onderhoud de tuintjes, doet de wekelijkse boodschappen en wordt vaak ingezet als chauffeur. Ook is hij een actief vrijwilliger voor de kerkgemeenschap.

Pieter Sipke van der Laan (88, Steenwijk) is als een van de medeoprichters van Carnavalsvereniging De Pompestompers een drijvende kracht achter het Steenwijker carnaval. Hij organiseerde verschillende fietstochten die zowel beroemde wielrenners als amateurs trokken. Van der Laan is daarnaast een van de voorvechters van de skeelersport in Steenwijk.

Tina Groothuis - Van Dijk (67, Vollenhove) verzorgde vele activiteiten bij de Nederlands Hervormde Kerk in Vollenhove en Sint Jansklooster, zoals de zondagsschool en de catechisatie voor jongeren in het voortgezet onderwijs. In woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg verzorgt ze de wekelijkse Bijbellezing en is ze actief als zorgmaatje: elke twee weken wandelt ze ’s middags met een bewoonster.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

