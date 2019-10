Felle brand verwoest boot in Steenwijk

Van Eesveen naar Beiroet, Henk Koop geeft verkeers­les op Libanese scholen: ‘Alles rijdt door elkaar, de sterkste wint...’

7:05 Nederlandse verkeersles met VR-brillen op scholen in Beiroet, als het aan Henk Koop uit Eesveen in Steenwijkerland ligt, wordt daarmee een begin gemaakt aan het verkeersbewuster en -veiliger maken van jonge Libanezen. ,,Het credo bij de weg oversteken is daar nu: 'Ren voor je leven’.”