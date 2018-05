Festival Dicky Woodstock trekt zich niets aan van kritiek op 'gratis bier'

Gezeur

Festivalorganisator Henk Kranendonk is behoorlijk ontstemd door het gedoe rond zijn goed bedoelde initiatief. ,,Wat een flauwekul om je hier zo druk over te maken. We hebben straks een boerenavond, met publiek hier uit de streek. Als bedankje aan de trouwe aanhang wil ik een rondje geven. Gewoon omdat het leuk is. Een half uurtje gratis bier, twee per persoon, netjes af te halen aan een van de twaalf uitgiftepunten. Wat is daar nou mis mee? Ik had ook gratis munten uit kunnen delen. Er moet niet zo gezeurd worden. Laat ze maar eens wat beter kijken naar festivals waar ze verboden pilletjes of harddrugs kunnen laten onderzoeken en waar het bier goedkoper is dan water.”