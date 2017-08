Festivalgangers tikken varkens in modderbad Steenwijkerwold

Duizenden bezoekers aan het festival in Steenwijkerwold brengen deze dagen door tussen de geuren van schraal bier, gebakken eieren en mannenzweet. Tientallen van hen doken zaterdag maar wat graag geblinddoekt in het modderbad om als eerste het varkentje aan te tikken. Winaar werd Yorni Roest uit Marijenkampen. Maar dat is alleen voor de boeken, want echt belangrijk was dat niet. Het ging om het plezier.