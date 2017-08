Fietsen met Theo de Rooij door Hollands Venetië

Hollands Venetië Tocht is al vijf jaar niet meer geschaatst. De fietstocht met dezelfde naam gaat elk jaar gewoon door en is zondag alweer toe aan de zestiende editie. Fietsliefhebbers in de Kop van Overijssel komen dan aan hun trekken met voormalig profwielrenner Theo de Rooij als speciale gast.

,,Ik woon al twintig jaar in dit gebied, maar hierbij kom ik soms op bijzondere plekken waar ik nog nooit ben geweest”, vertelt organisator Hendrik Jan Gorter over waarom de fietstocht jaarlijks honderden fietsfanaten trekt. De organisatie is in handen van beide Rotaryclubs in Steenwijk en RTV Steenwijk.

De tocht is voor zowel de geoefende fietsers (80 en 125 kilometer) als voor recreatieve rijders (35 en 50 kilometer). Dit jaar zijn er nieuwe routes. De Holland Venetië Tocht voert door het Nationale Park De Wieden-Weerribben en de route is met pijlen aangegeven. De steden en dorpen Steenwijk, Giethoorn, Dwarsgracht, Blokzijl, Zwartsluis, Vollenhove en Sint Jansklooster worden bezocht.

Te gast is Theo de Rooij, in het verleden waren oud-profrenners als Leontien van Moorsel en Gert Jakobs aanwezig bij het evenement. ,,Vorig jaar kwam ik De Rooij tegen in Zwolle en toen raakte ik met hem in gesprek. Dit jaar zijn we bij hem uitgekomen. Hij heeft zelfs aangegeven de langste afstand te komen fietsen”, zegt Gorter. De Rooij geeft zondagochtend tijdens een ontbijt een presentatie voor sponsoren en reikt tevens cheques uit aan de goede doelen. Dit jaar zijn dat Stichting Vrienden van de DUO-Fiets en de stichting Kopje Cultuur. Start is in de ochtend aan het Woldmeentherand in Steenwijk en deelname kost 10 euro per persoon.