Fietsster in Steenwijk geschept door een auto: schedelbasisfractuur

Directeur Theater De Meenthe in Steenwijk over reorganisa­tie bij theater in Lelystad: ‘Doe het niet! Kost uiteinde­lijk meer dan het oplevert’

15 januari Het nieuws dat Theater Agora in Lelystad tien van de 33 medewerkers ontslaat in een reorganisatie vanwege de financiële situatie door corona, schokt directeur Han Evers van Rabotheater De Meenthe in Steenwijk. ,,Dat is echt het allerlaatste wat ik zou doen.”