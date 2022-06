Figuranten brengen in Willemsoord met theatrale audiotour het unieke verhaal van Richtje tot leven

Drie weekenden in juli staat Willemsoord in het teken van de zomeractiviteiten ‘Welkom in Weldadig Willemsoord’ die elk jaar worden georganiseerd door de huidige kolonisten in het koloniedorp. Bijzonder is dit jaar de theatrale audiotour ‘Vluchtroute’ die op zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17 juli te beleven is.

Meer dan 30 figuranten brengen in Vluchtroute een uniek verhaal tot leven. Acteur en producer Dragan Bakema bedacht het script en regisseert het geheel. Bezoekers worden tijdens de luistertocht meegenomen in het verhaal van Richtje. Vanuit het arme westen van het land komt zij in 1822 aan in kolonie Willemsoord. Na een barre tocht lonkt er voor haar en haar familie een nieuwe toekomst in de Koloniën van Weldadigheid.

Luistertocht met scènes

De voorstellingen worden vanaf 15.00 uur ’s middags doorlopend opgevoerd. Om het kwartier start een nieuwe groep al wandelend door het dorp aan de hand van de audiotour. Op verschillende en bijzondere locaties aan de Steenwijkerweg wordt het verhaal uitgebeeld door de figuranten. De start is bij de koloniekerk en de laatste mogelijkheid om mee te doen is 19.45 uur. Via weldadigwillemsoord.nl zijn toegangskaarten te reserveren.

Tentoonstelling

Naast de audiotour Vluchtroute is er in MFC Et Kloniehuus de tentoonstelling De Kunst van het Ambacht. Verschillende kunstenaars uit de omgeving zijn aanwezig en geven regelmatig demonstraties. In de koloniekerk is een expositie van Mariet Rankenberg te bekijken en zijn oude doop- en trouwboeken te bewonderen. Jan ten Klooster is aanwezig met een grote collectie historische boeken over de Koloniën van Weldadigheid. Op zaterdag 23 juli wordt de Weldadige Streekmarkt gehouden en in hetzelfde weekend kunnen bezoekers, onder leiding van een gids, een gratis ritje maken met de Kolonie Express.