Fontein nieuwe blikvanger in centrum van Steenwijk

Dylan Groenewe­gen na opgave Tour de France wel bij Spektakel van Steenwijk

25 juli Tweevoudig etappewinnaar in de Tour de France Dylan Groenewegen komt definitief naar het 51ste Spektakel van Steenwijk op dinsdag 7 augustus. Groenewegen moest in de Tour de France opgeven, maar is wel present in Steenwijk.