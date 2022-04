Formatie in Steenwijkerland vordert: hoofdlijnen moeten er eind mei liggen

Oude misbruik­zaak Kuinre op laatste moment toch uitgesteld

Veertien jaar na het vermeende misbruik in Kuinre zagen aangever en verdachte elkaar in de rechtszaal in Zwolle. Maar het duurt nog tot en met de zomer voor er duidelijkheid komt. ,,De vraag of dit alles verzonnen is door het slachtoffer, dat speelt hier nu niet.’’

29 maart