Formule 1-journalist Erwin uit Steenwijk hoopt zijn koffers snel weer te pakken

‘Seizoen van de herkansing’. Dat is de titel van het boek van Hans van der Klis én journalist Erwin Jaeggi uit Steenwijk. Het boek komt officieel op 11 maart uit via Edicola Publishing, een uitgeverij in Deventer (zie kader). ,,In meerdere opzichten is dit wel het jaar van de herkansing, ja. Ik hoop iedereen weer snel in het echt te zien’’, vertelt Jaeggi.