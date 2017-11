Forse kritiek op haastig bouwplan Steenwijk: 'Geen tweede Prinsen Hoven'

Het bouwplan voor 21 appartementen komt Woonconcept op stevige kritiek van onder meer de CDA-fractie te staan. Pijnpunten zijn vooral de 'massaliteit' en de 'hoogte van het ontwerp'. ,,Beperk de massaliteit", roept Erik Hilbink (CDA) de woningcorporatie op. ,,Minder pompeus en bombastisch. Het moet geen tweede Prinsen Hoven worden!"

Volgens VVD'er Wim Stapel heeft Steenwijkerland sinds Prinsen Hoven, het appartementencomplex met onder meer een supermarkt en parkeergarage aan de overzijde, een 'allergie voor lelijke gebouwen'. Stapel: ,,Dat moet je niet willen herhalen. We willen minsten een 8 en dat cijfer krijgt dit gebouw absoluut niet."

Haast

Dat het voorontwerp bestemmingsplan voor Tukseweg 1 in Steenwijk nu voorligt, heeft alles te maken met de haast die geboden is. Woonconcept kan een Bouwimpuls van 1,5 miljoen euro krijgen, maar dan moeten de werkzaamheden uiterlijk 12 juli 2018 zijn begonnen. Dat is ook de reden waarom Tukseweg 1 nu een apart bestemmingsplan krijgt.

,,Als er zoveel druk ligt, dan zorg je er toch voor dat je zo spoedig mogelijk met plannen komt en niet anderhalf jaar wacht", vervolgt Hilbink zijn kritiek, gesteund door de VVD-fractie.

Forse kritiek

Woonconcept heeft politiek Steenwijkerland de afgelopen maanden twee keer geïnformeerd over de plannen voor de locatie Gouden Engel. ,,In beide bijeenkomsten is forse kritiek geuit", aldus Hilbink. ,,Als je dan toch vasthoudt aan een ontwerp dat op die plek volgens menigeen veel te groot en te hoog is, dan is het niet slim om met zo'n pompeus plan te komen en te denken dat dat er binnen 8 maanden door is. Dan heb je op 12 juli geen schop in de grond."

De PvdA is blij dat er wat gaat gebeuren. ,,Een paar jaar geleden hebben wij miljoenen laten liggen bij het Steenwijkerdiep, omdat wij er anders over dachten. Moeten we nu weer anderhalf miljoen wegzetten", waarschuwt Willem Sommer.