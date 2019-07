Forse schade aan kantine Steenwijker Boys na inbraakpoging

Met geweld zijn zondagnacht de deuren van de kantine van Steenwijker Boys opengebroken. Grote houtsplinsters liggen een dag later voor de deur. De dader of daders stelen uiteindelijk vermoedelijk niets en zijn nog spoorloos.

,,Er is toch bijna niets van waarde aanwezig”, mompelt Steenwijker Boys-voorzitter Ad Smid. ,,Buiten staat duidelijk dat het alarm af kan gaan, ik denk dat de inbreker of inbrekers na het afgaan van het alarm snel zijn gevlucht.” Volgens een woordvoerder van de politie kwam de melding van de inbraak maandag even na 03.30 uur binnen nadat het inbraakalarm af was gegaan.

Het blijft uiteindelijk bij een poging tot inbraak met forse schade, maar zonder buit. ,,Wat ik weet is er op dit moment niets vermist. De deuren aan de buitenkant zijn met een koevoet met grof geweld opengebroken en flink beschadigd. We zijn verzekerd, maar er is ook eigen risico. Ik hoop dat de schade op de daders verhaald kan worden.” De politie meldt dat het nog onduidelijk of er sprake is van buit.