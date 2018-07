Fotocamera’s en veel hout uit dorpsgracht Giethoorn gehaald

Bestelbus­je botst op tankwagen, A32 bij Steenwijk nog deels op slot

15:38 Een bestelbusje is op de A32 achterop een vrachtwagen gebotst. De A32 was maandagmiddag tussen Wolvega en Steenwijk enige tijd afgesloten. Alleen de rechterrijstrook is inmiddels nog dicht, meldt Rijkswaterstaat.