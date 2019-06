Fotograaf kerktoren Steenwijk: ‘De perfecte bliksemfoto maak je niet zonder mazzel’

Camera

,,Ik heb een Canon EOS 5D Mark IV gebruikt. Deze foto maak je ook niet zomaar even met een smartphone, denk ik, zo’n bliksemschicht gaat te snel, daarop valt niet te reageren. Hoewel ik eerlijk gezegd niet precies weet hoeveel sluitingstijd sommige smartphones hebben. Daar gaat het in ieder geval om: sluitingstijd. Ik had die op dertig seconden gezet dinsdagavond, dat betekent dat de camera alles vangt in een halve minuut na het afdrukken. Vandaar het rode streepje linksonder in beeld; het staartje van een achterlicht nog van een auto. Het is bij het maken van dit soort foto’s daarom zo belangrijk dat je een goed statief hebt; externe bewegingen aan de camera worden ook meegenomen binnen de sluitingstijd.’’

Compositie

,,Ik reed rond 23.00 uur naar huis, het begon te rommelen en ik zag de kerk van Steenwijk, een herkenningspunt voor veel mensen. Wat dat betreft heb ik misschien een ander beeld bij de perfecte bliksemfoto's dan natuurfotografen. Je kan schitterende foto’s maken in een veld, van inslagen of wolken, maar dat kan dan overal zijn. Ik vind journalistiek oogpunt zwaar wegen, het moet herkenbaar zijn. Lantaarnpalen, plaatsnaamborden, verkeersborden; natuurfotografen zien dat als rommel. Ik vind het juist mooi en journalistiek relevant, qua compositie.’’

Bliksemman

,,Hoe dat precies gaat bij wolken; mooi natuurlijk, als je kleurcontrasten weet vast te leggen en dan is het belangrijk om te stoeien met sluitingstijd, lichtgevoeligheid en diafragma. Ik ben meer een bliksemman dan een wolkenman, moet ik zeggen. Al zou ik ook dan weer kiezen voor een uitgesproken omgeving of herkenningpunt vanuit journalistiek oogpunt. Mooi, wolkenfoto’s, maar ze kunnen ook zo nietszeggend zijn. Ik wil kunnen laten zien waar het is.’’

Volledig scherm Der uitsnede die Bijzitter maakte van de oorspronkelijke foto met ‘rommel’ op de voorgrond. © Martijn Bijzitter

Contrast

,,Licht is een cruciaal gegeven. Diafragma dus, de lichtopening van de lens. Simpel gesteld: als je meer licht nodig hebt, zet je de lensopening groter. Ik had alles klaar gezet en mijn diafragma handmatig ingesteld op f8 om een proefopname te maken. Aan de hand daarvan wilde ik bepalen of ik het diafragma hoger of lager ging zetten. En toen was het al raak, binnen een kwartier. Dubbele inslag achter de toren. En ik had achteraf geluk, f8 was perfect. Als ik had geweten dat de bliksem zo achter de toren zou inslaan, had ik misschien toch nog iets meer daarop ingezoomd. Ik heb daarom later nog een uitsnede gemaakt.’’

Momentum