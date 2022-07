Francine en Costiaan werken ook thuis, maar dan net een beetje anders: ‘We zijn gewoon een groot gezin’

Die laatste ster erbij is extra prikkel voor hotel De Havixhorst bij Meppel: ‘Kleinscha­lig­heid helpt’

Krasnapolsky in Amsterdam, het Kurhaus in Den Haag, Karel V in Utrecht en nu ook De Havixhorst bij Meppel: allemaal hebben ze vijf sterren. Het nieuws maakt het Drentse hotel ‘erg vereerd’, vertelt hoteleigenaar Chris Wijland. ,,Geen vraag is te gek.”

25 juli