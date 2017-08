Frans Duijts vervangt Jannes in Scheerwolde

De Brabantse formatie De Bijtels - donderdagavond nog te zien op Donderdag Meppeldag - tekent voor het slotfeest in de feesttent op de Brink, waar Frans Duijts later op de avond zal optreden. ,,Het is geen Jannes, maar wel een sfeermaker waar we ontzettend blij mee zijn dat hij last minute naar Scheerwolde komt."