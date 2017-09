Frits Hoekstra stopt als raadslid

Frits Hoekstra (PvdA) stopt als raadslid in Steenwijkerland. De raadsvergadering van dinsdag 19 september staat voor Hoekstra in het teken van afscheid.

Het PvdA-raadslid verhuist begin oktober naar Leiden vanwege een nieuwe werkkring. ,,En een raadslid moet woonachtig zijn in de gemeente waarin hij politiek actief is. Heel begrijpelijk, al vind ik het wel jammer dat ik moet stoppen. Het raadswerk mocht ik graag doen", zegt Hoekstra.

Onderwijs

Hij was sinds 2010 raadslid in Steenwijkerland, en derhalve bezig aan zijn tweede termijn. De PvdA'er zit al zijn hele leven in het onderwijs. ,,De afgelopen zeven jaar was ik rector-bestuurder bij het Bornego College in Heerenveen en Joure. Daarvoor heb ik ook bij de Friese Poort in Emmeloord gewerkt."

Hoekstra gaf in het verleden zelf ook les, maar is inmiddels 18 jaar werkzaam als directeur en bestuurder in het mbo en voortgezet onderwijs. ,,Sinds eind augustus ben ik voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Dat kwam deze zomer plotseling op mijn pad. En dit is voor mij een kans die ik niet mag laten lopen."

Niet handig

De nieuwe baan betekent overigens niet het einde van de politieke loopbaan. Raadslid in de nieuwe gemeente lijkt Hoekstra echter geen verstandige keuze. ,,Onder de stichting waarvoor ik werkzaam ben vallen zeventien basisscholen en twee scholen in het voortgezet onderwijs. Dan is raadslid niet handig, want dan kun je met twee petten op al snel te maken krijgen met belangenverstrengeling."