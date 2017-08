Fun Fun winnaar Bloemencorso Sint Jansklooster 2017

Fun Fun heeft het Bloemencorso Sint Jansklooster 2017 gewonnen. De vakjury gaf de meeste punten aan de wagen ‘Verweven’. Fun Fun won ook de edities in 2012 en 2013 en behoorde in jaren daarna steevast tot de top drie. The Next (Trojan Horse Detected) en Olympia (Sterrenbeeld) grepen net naast de Ereprijs.

Deze drie wagens staken volgens de jury duidelijk uit boven de andere deelnemers. Na het podium volgen de After Nero’s (Handelsgeest), PODB/De Brekers (Bagpipes) en de verrassende Barista van Gaos op de plaatsen vier tot en met zes.

Volledig scherm The Next - Trojan Horse Detected werd tweede. © Pedro Sluiter Foto

Na een aantal hectische dagen konden elf corsogroepen hun wagen op het parcours presenteren. De laatste groepen waren ook dit jaar weer traditiegetrouw in de vroege ochtend klaar, waarna de gang naar Sint Jansklooster begon. Alleen die route levert al schitterende beelden op.

Het middagcorso begon vervolgens met een indrukwekkende minuut stilte voor een lid van corsogroep Hebbes, die afgelopen dinsdag overleed. Daarbij was alleen het ritme van de regen te horen. Op het moment dat de elf dahliareuzen over het parcours reden bleef de regen grotendeels achterwege. Het avondcorso kon zelfs onder stralende weersomstandigheden beginnen.

Volledig scherm Olympia met Sterrenbeeld werd derde © Pedro Sluiter Foto

Duizenden toeschouwers, de organisatie heeft dit jaar voor meer tribunes gezorgd, genoten van een gevarieerd spektakel. De groepen kozen voor zeer uiteenlopende thema’s, waaronder de Watersnoodramp (Deurgoan), Barista (Gaos), de vermaarde Hollandse handelsgeest (After Nero’s) en het computervirus Trojan Horse van The Next.

Vlak voor het avondcorso, het grootste verlichte corso van Europa, maakte burgemeester Bats van Steenwijkerland de winnaar bekend. Nadat hij de nummers 11 tot en met twee had opgenoemd, was duidelijk dat Fun Fun de winnaar was.

Volledige uitslag: