Gastheren en -vrouwen bezocht voor Weerribben-Wieden

Steenwijkerland neemt oud papier onder de loep

5:00 Een blauwe kliko bij huis, eens per maand gevulde dozen aan de weg of toch zelf koers zetten naar een oud papiercontainer? Het kan nog alle kanten op met de inzameling van oud papier in Steenwijkerland. ,,Verenigingen moeten niet bang zijn dat we aan hun inkomsten gaan tornen", verzekert de wethouder.