Geen corso in coronajaar, toch 3000 euro bonus voor bouwgroepen Sint Jansklooster

VIDEO Leven van de otter redden in ‘de Kop’ met nieuwe tunnels

24 oktober De otterpopulatie in ons land mag dan groeien, nog te veel otters sneuvelen in het verkeer, ook in de Kop van Overijssel. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) zien de laatste jaren het aantal doodvondsten stijgen tot boven de honderd, waarvan 90 procent verkeersslachtoffer is. Daarom treft de provincie Overijssel maatregelen in het gebied waar de otter in 2002 terugkeerde in ons land.