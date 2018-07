Geen olifanten meer, wel paarden en kamelen bij Circus Renz

Statenfrac­ties vragen om nulmeting gebouwen door gaswinning Eesveen

20 juli CDA, GroenLinks en ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel willen een nulmeting van de woningen en andere gebouwen in de directe omgeving van het gasveld bij Eesveen. De drie partijen maken zich zorgen over de gevolgen van de gaswinning.