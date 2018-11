Geen Regio Deal voor toerisme in Kop van Overijssel

Steenwijkerland kan fluiten naar een bijdrage uit de Rijks pot voor de Regio Deal. De gemeente had gehoopt ermee een flinke impuls aan het toerisme in het gebied Weerribben/Wieden te kunnen geven.

Den Haag heeft ervoor gekozen een twaalftal andere regio’s in het land financieel te ondersteunen. Desondanks wil de gemeente Steenwijkerland de plannen uit het bidbook toch doorzetten, met hulp van de provincie.

Bidbook

De gemeente stuurde in juni van dit jaar haar bidbook op naar Den Haag om mee te kunnen dingen naar een bijdrage uit de pot van 950 miljoen euro voor de Regio Deals. Het ministerie wil een nauwe samenwerking met de regio's om de welvaart in het land te verbreden. In totaal zijn 88 voorstellen voor een regio deal ingediend die allemaal zijn beoordeeld. Waarom Steenwijkerland niet is gekozen is onduidelijk.

Steenwijkerland wilde een bijdrage voor een impuls aan het toerisme en noemde daarvoor elf actiepunten. De druk die Giethoorn voelt door de vele toeristen die het dorp bezoeken, wil ze wegnemen door een betere spreiding van de bezoekers over de hele Kop van Overijssel.

Het gaat voornamelijk om infrastructurele ingrepen om de bereikbaarheid te bevorderen. Het treinstation in Steenwijkerland moet de ‘Poort van Overijssel’ worden. Om de bereikbaarheid per auto te verbeteren moeten er ‘park and rides’ komen aan de A32 bij Steenwijk en de A6 bij Kuinre. Toeristen kunnen vanaf die plekken met duurzame vervoermiddelen verder de regio intrekken. Ook koerst de gemeente op verbetering van de Beulakerweg (de provinciale weg naar Giethoorn), een betere verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Giethoorn en de ontsluiting van de Kerkweg. Voorts kan het fietspadennetwerk wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.

Steenwijkerland wil daarnaast de toeristen langer zien ‘vast te houden’ in de regio Noordwest-Overijssel. Een investering van zes miljoen euro is nodig om de verblijfsduur te stimuleren. Samen kosten de plannen 19 miljoen euro, waarvan de gemeente zelf 4,5 miljoen euro betaalt. De rest zou moeten komen van de provincie en het Rijk.

Doorgaan

Wethouder Bram Harmsma had een bijdrage van het Rijk nu al een mooie erkenning gevonden voor het werk dat in samenwerking met de provincie Overijssel en in nauw overleg met de Regio Zwolle is opgesteld. Hij kondigt in een persbericht aan gewoon te willen doorgaan met de projecten uit het bidbook.