Geen spoor van Halil Erol uit Steenwijk in Groningse woning

De recherche heeft geen enkel spoor van de vermoorde Halil Erol uit Steenwijk gevonden in de woning in Groningen die onlangs diepgravend werd onderzocht. ,,Dit is voor ons onderzoeksteam helaas een flinke teleurstelling. Een stap terug”, zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.

De politie doorzocht het huis in Groningen minutieus. Dat gebeurde nadat er bij de recherche een belangrijke tip was binnengekomen dat het lichaam van Erol in de woning in stukken gesneden zou zijn. De huidige bewoners, die overigens niets te maken hebben met deze zaak, moesten enkele dagen hun huis verlaten, zodat er onderzoek gedaan kon worden. Heel het huis is onderzocht op dna, zoals bloedsporen. Ook de tuin is uitvoerig bekeken. ,,Helaas hebben we geen spoor van Erol gevonden”, zegt Van Hemmen. ,,We zijn weer terug bij af. Het onderzoeksteam blijft nog bestaan, maar we doen een flinke stap terug.”

Erol uit Steenwijk werd in 2010 vermoord. Hij was lange tijd onvindbaar. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in het Groningse Haren. In de zomer van 2010 en in 2013 werden in verschillende natuurgebieden in Overijssel en Drenthe lichaamsdelen van het slachtoffer gevonden. Zijn hoofd en handen zijn nog altijd spoorloos.