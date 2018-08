Geen stratenmaker meer, maar nu patatbakker op boot in Giethoorn

Voetbalvel­den naar de mallemoer door droogte: 'Ach, het is maar voetbal'

2 augustus Nog twee weken droogte? Nu al zijn veel voetbalvelden van amateurclubs naar de mallemoer. Er is geen sproeien tegen bij de huidige verdampingsgraad. Het gras verdort of groeit op z'n best tergend langzaam. Kan de competitie in september eigenlijk wel van start? Of regent het straks afgelastingen?