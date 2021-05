Geheimzinnige opnames voor dramaserie met Linda de Mol in De Weerribben

Er is weer een jong meisje vermoord. Forensisch onderzoek is in volle gang en rechercheur Linda de Mol kijkt met een bezorgde blik toe. Het is dinsdagmiddag in De Weerribben een tafereel bij de geheimzinnige opnames voor ‘Diepe Gronden’, de nieuwe tv-serie over iemand die meisjes vermoordt.