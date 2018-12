Geld voor nooit verreden Overijsselse Merentocht: ‘Een klassieker met allure’

Volgens wethouder Bram Harmsma (VVD) van de gemeente Steenwijkerland levert een dergelijk evenement de gemeente zoveel goede publiciteit op dat het de investering waard is. ,,Ondanks dat de tocht nog nooit verreden is, is het een klassieker met veel allure en promotionele waarde. Ook voor de provincie Overijssel, die 35.000 euro bijdraagt. Dan kunnen wij niet achterblijven. Door de tocht te sponsoren laten we zien dat we trots zijn op de Overijsselse Merentocht. En gaat het een keer door, dan is het een gigantisch evenement.”