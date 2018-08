Gemeente denkt na over bewaakte fietsenstallingen in centrum Steenwijk

Er komen mogelijk bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Steenwijk als onderdeel van de verbouwing van het marktplein. Het is een van de ideeën die vanuit inwoners is binnengekomen en de gemeente gaat hiernaar kijken.

Het voorgestelde idee voor bewaakte fietsenstallingen is afkomstig van inwoner John Hoogma. ,,De gemeente heeft inwoners gevraagd om met oplossingen te komen voor het probleem van fietsen stallen in de stad", aldus Hoogma. ,,Ik heb daar heel uitgebreid op gereageerd. In eerdere plannen van de gemeente kwam niks voor over bewaakte fietsenstallingen. De ondernemers en bewoners rond de markt waren het er niet over eens, hoorde ik. Ik heb voor kennisorganisatie CROW gegevens verzameld over fietsen in Steenwijk en de gemeente suggesties gedaan."

Volgens Hoogma zouden bewaakte fietsenstallingen in lege panden een oplossing kunnen zijn. Deze zouden volgens hem aan de randen van de binnenstad kunnen komen, zodat mensen niet met hun fietsen de binnenstad ingaan en overal parkeren. ,,Men gaat fietsen van drieduizend euro niet in het wilde weg neerzetten, dus die nemen ze mee de stad in."

Geschikte gebouwen

Lege panden aan de Oosterpoort en de Molenstraat zouden volgens Hoogma in aanmerking kunnen komen voor een bewaakte fietsenstalling. Niet alle panden zijn volgens hem geschikt. ,,De wethouder vertelde mij dat ze in januari een gesprek hadden om zo’n stalling te realiseren in het pand van het kermismuseum. Maar dat is geen goed plan, want dat ligt bij de markt en het is zonde om een museum op te heffen, terwijl dat een toeristische trekpleister kan zijn."

De gemeente Steenwijkerland geeft aan dat er inderdaad ideeën voor bewaakte fietsenstallingen geopperd zijn, maar dat er nog geen besluit over is genomen. ,,Dit zijn we nu aan het uitzoeken", aldus woordvoerder Marcel de Werd.

Verdeeld

De Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk en de Stichting Steenwijk Vestingstad, die met de gemeente meedenken over de toekomst van de binnenstad, reageren verdeeld op het voorstel van Hoogma. ,,Wij kunnen daar wel mee instemmen", zegt Wiebe Blauw van de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk. ,,Maar wat exact de goede bestemming is, weten wij nog niet."