Officieel moet de gemeenteraad er volgende week dinsdag nog groen licht voor geven. Toch staat het wel vast dat de gemeente Steenwijkerland de hoge rentetarieven van de Gemeentelijke Kredietbank bij schuldhulpverlening gaat compenseren. ,,Vijf procent rente is een redelijk percentage. Dat is ook bij commerciële banken gangbaar’’, aldus wethouder Trijn Jongman.

Nu berekent het GKB, vanwege de te maken kosten, een rente van 14 procent bij lage kredieten. Denk daarbij aan een krediet van 500 euro, waarvoor 70 euro rente in rekening wordt gebracht. In het programma Kassa werd in 2017 al melding gemaakt van de hoge rentepercentages die het GKB hanteert. ,,En dat is voor mensen met financiële problemen, die niet kunnen lenen bij een reguliere bank heel veel geld’’, aldus Jantina Drijfhout van de ChristenUnie.

250 cliënten

De GKB gaat er voor 2019 vanuit dat 250 klanten in Steenwijkerland een sociale kredietlening hebben lopen. Het gemiddeld verstrekte krediet bedraagt in Steenwijkerland 2500 euro. Daarvoor brengt het GKB gemiddeld 9,4 procent aan rente in rekening. De huidige tarieven die het GKB hanteert zijn niet meer dan kostendekkend. De gemeente vindt een marktconforme rente van 5 procent wel genoeg. Om dat te bereiken wordt op jaarbasis 18.000 euro uitgetrokken, om mensen die in de schulden zitten de helpende hand te bieden.