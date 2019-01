Gemeente koopt molen bij omstreden loswal in Giethoorn: ‘Dit is de eerste stap’

Cijfers woninginbraken Gemeenten Kop van Overijssel: WhatsApp moet stijging inbraken tegengaan

28 januari Inbrekers in de Kop van Overijssel waren het afgelopen jaar vaker actief in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Het aantal woninginbraken is daar gestegen. In Staphorst en Meppel was juist een daling te zien, maar ook daar blijven ze alert.