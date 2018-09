Gemeente koopt 'verbindende' grond tussen Giethoorn-Noord en Zuid

De Gieterse belangenvereniging is terughoudend als het gaat om het bidbook. ,,Dat ademt ontzettend veel toerisme uit", aldus Van Dijk, die bang is voor 'allerlei losse plannetjes' en aandringt op een visie.



Wethouder Akkerman benadrukt: ,,Het gaat niet om de recreatie, maar echt om de Gietersen. We willen daar een brede ontwikkeling mogelijk maken, met een nieuwe verbindingsweg de Kerkweg in de breedste zin ontlasten en we denken aan woningbouw."



De aankoop heeft niets te maken met verplaatsing van de loswal of de nieuw te bouwen school. ,,Loswal en school zijn logische gedachten, maar zijn geen onderdeel van deze strategische zet. Wie weet biedt de aankoop mogelijkheden die we nu niet voorzien", aldus Akkerman. ,,We willen niets doen zonder de Gieterse samenleving en graag de wensen van 't Gieters Belang en de ondernemers horen. We willen het graag met alle partijen over een totaalplan hebben."