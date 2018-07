Gemeente Steenwijkerland baalt van tijdstip gaswinninsgbesluit Eesveen

De gemeente Steenwijkerland baalt dat het besluit om door te gaan met de gaswinning in Eesveen midden in de zomervakantie door de regering bekend is gemaakt. Het college van B&W gaat het besluit goed bestuderen en tekent al pro forma beroep aan.

,,Het bevreemdt ons dat ervoor gekozen is om midden in de vakantieperiode zo’n belangrijk besluit ter inzage te leggen”, reageert wethouder Oene Akkerman teleurgesteld op het proces rondom de gaswinning. ,,We hebben destijds in onze zienswijze expliciet aandacht gevraagd voor een zorgvuldige communicatie naar onze inwoners. Deze timing vinden we dan ook niet handig.”

Minister Eric Wiebes besloot vorige week dat het Canadese Vermilion bij Eesveen tot en met 2027 gas mag winnen. Dit tot ongenoegen van veel mensen in de regio die vrezen voor schade aan huizen. Het instemmingsbesluit over de gaswinning ligt van 12 juli tot en met 22 augustus ter inzage. Bewoners kunnen in beroep gaan. De gemeente Steenwijkerland laat per brief weten dat ze balen van deze periode in de zomervakantie.