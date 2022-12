Gemeente Steenwijkerland introduceert tijdelijk noodfonds energie voor maatschappelijke organisaties

Er is in eerste instantie 200.000 euro beschikbaar voor het noodfonds. Dat geld is bedoeld om er voor te zorgen dat maatschappelijke organisaties kunnen blijven bestaan en activiteiten kunnen doorgaan. Wel zijn er een aantal spelregels: zo moet duidelijk zijn dat de financiële problemen zijn ontstaan door de gestegen energiekosten. En ook moet er een plan van aanpak worden gemaakt om te zorgen dat de energiekosten daadwerkelijk gaan teruglopen.

Maatwerk

Wethouder Marcel Scheringa: ,,Per organisatie gaan we het gesprek aan om te zoeken naar oplossingen. Daarbij stemmen we de inspanningen van de organisatie zelf, van de gemeente en eventuele derden goed af. Maatwerk dus. Op die manier kunnen we gemeentelijke middelen zo effectief mogelijk inzetten. Ook blijft de eigen verantwoordelijkheid van de organisaties op deze manier in stand.’’