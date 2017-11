Gemeentelijke woonlasten in Steenwijkerland omlaag

Wim Brus, wethouder van financiën: ,,Door het voorstel van het college dalen de gemeentelijke woonlasten in 2018 gemiddeld met ruim 3 procent. Laat ik dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Een eigenaar en bewoner van een woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro betaalde in 2017 gemiddeld 638,71 euro aan gemeentelijke woonlasten. In 2018 gaat de WOZ-waarde van deze woning op basis van de gemiddelde waardestijging naar 210.000 euro. De te betalen gemeentelijke woonlasten dalen echter naar 618,08 euro. Een verschil van -3,2 procent. Daarbij moet ik wel opmerken dat als de WOZ-waarde van een woning meer of minder dan gemiddeld stijgt of zelfs daalt, de woonlasten zich ook anders ontwikkelen."