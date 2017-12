Gemeenten hebben voldoende strooizout

Nu Koning Winter al vroeg in december zijn gezicht heeft laten zien, is er bij de drie gemeenten in de Kop van Overijssel geen sprake van paniek. Overal ligt een flinke voorraad strooizout en het materieel is op orde om de belangrijkste doorgaande wegen en fietspaden begaanbaar te houden, zo blijkt uit een inventarisatie door de Stentor.

De gemeente Zwartewaterland heeft gemiddeld 200 ton zout op voorraad, verdeeld over de drie kernen. “Daarnaast heeft de gemeente samen met de provincie en andere gemeenten een strategische strooivoorraad liggen in een opslaghal, die op afroep geleverd kan worden”, aldus een woordvoerster.

Pekelwater

De vorige winterperiode werd voor de bestrijding van gladheid bijna 339 ton zout en ruim 48.000 liter pekelwater gebruikt. De gemeente Staphorst heeft 250 ton zout op voorraad. De hele voorgaande winter is er ongeveer 330 ton gestrooid. Steenwijkerland had deze cijfers niet zo snel paraat. ,,Het is bij die afdeling even alle hens aan dek", aldus een woordvoerder.

Staphorst heeft dit jaar nog geïnvesteerd in de gladheidsbestrijding, zo laat een woordvoerder weten. Er is onder meer een vloeistofsproeier gekocht. Pekelwater (zout opgelost in water) heeft een snellere en langere dooiwerking, waardoor het zeer geschikt voor bijvoorbeeld fietspaden, waar weinig verkeersdrukte.

Meer strooiroutes

De gemeente Staphorst heeft daarnaast het aantal strooiroutes uitgebreid van vijf naar zes met daarin opgenomen doorgaande wegen, de belangrijkste verbindingswegen en schoolroutes. Het gaat om in totaal 382 kilometer. Staphorst voert het strooien zelf uit met vrachtauto’s, een busje, drie tractoren en een mini-tractor. Er wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Uitrukken gebeurt op basis van plaatselijke informatie van een meldsysteem van gespecialiseerde weerbureaus. In de Oude Rijksweg is hiervoor een sensor geplaatst.

'Curatief strooien'

De gemeente Zwartewaterland heeft strooiroutes vastgesteld voor het buitengebied en de kernen Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden en Kamperzeedijk-oost. De gemeente kan niet aangeven om hoeveel kilometer het gaat. In een beleidsplan zijn de keuzes gemaakt over preventief en curatief strooien.