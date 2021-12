Gemeenteraad eensgezind: overnachten in bijgebouwen mag niet, geen uitzondering voor ‘schrijvershuis’ Giethoorn

VIDEO ‘Spectacu­lair’ en ‘zeldzaam’: dit zijn de resultaten van de nieuwste weidevogel­tel­ling in natuurge­bied De Wieden

In de afgelopen twaalf jaar is het aantal kieviten en tureluurs rondom Giethoorn en Wanneperveen verdubbeld. Dat blijkt uit de Broedvogelmonitoring, ondernomen door medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten. Het is niet alleen maar hosanna: het totaal aantal soorten is licht afgenomen.

30 november