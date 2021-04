Gemeenteraad zet streep door bouw autobedrijf in Tuk

Duitse handgra­naat gevonden bij opgravin­gen in Steenwijk: Twan (16) laat de bom ‘ploffen’

26 maart Bij archeologische opgravingen in het Kornputkwartier in Steenwijk is vanmiddag - naast urnen, crematieplekken en botresten - een Duitse handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom mocht even later tot ontploffing worden gebracht door Steenwijker Twan (16).