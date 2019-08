Gemist? Prinses Beatrix verrast Belt-Schutsloot tijdens gondelvaart en man op Veluwe dupeert ondernemers: maar ‘mijn vader is in de war’

Prinses Beatrix - In no-time zoemde het nieuws rond, over duizenden koppen langs het Schutsloterpad: prinses Beatrix is in Belt-Schutsloot! De echte? Ja, écht! ,,Je zag gewoon een vibe ontstaan in het dorp, geweldig”, zegt Steenwijkerlands burgemeester Rob Bats. ,,Het was een absoluut hoogtepunt voor de Oranjevereniging.”

In de war - Een 57-jarige man uit Nunspeet is al weken druk om in de regio allerlei dure spullen te bestellen, maar hij laat ondernemers vervolgens zitten met een strop. Die handelaren in auto’s, fietsen en motoren slaan nu alarm. De zoon van de ‘dader’ heeft zijn vader herkend op foto’s die nu via sociale media verspreid worden. ,,Mijn vader is in de war. Dit moet stoppen, maar we weten niet waar hij is.”

Mantelzorger van 12- De sondevoeding spoelen en aansluiten, longen helpen ‘oppompen’ tegen benauwdheid, zelfs wondverzorging is voor de 12-jarige Josh Roelofs uit Heerde de normaalste zaak van de wereld. Maar vooral is het een tweede natuur geworden voor hem om continu een wakend oog te houden op zijn zieke opa Gradus Horst (64).

6 mille schade - Het voorlopige schadebedrag aan haar Volkswagen Golf is 6000 euro, meldt Trees de Boer uit Emmeloord. Die schade werd veroorzaakt toen zij met haar dochters vakantie vierde in Turkije en haar auto overliet aan de ‘zorg’ van valetparkingbedrijf Topvalet Service.

Er bleek bij terugkeer ook 1400 kilometer mee gereden en in de parkeerperiode werd de auto twee keer geflitst. ,,Ik heb begrepen dat de verzekeringsmaatschappij de schade vergoedt. Dat zou fijn zijn, want die bedraagt inmiddels zo’n 6000 euro”, aldus Trees de Boer.

Ziekmakend styreen - Zes keer spugen in een nacht. En haar zoon was niet de enige met ziekteverschijnselen: veel mensen in de buurt hadden klachten. Oorzaak: styreendampen na rioolwerkzaamheden. Het liet Marjanne van Arendonk uit Deventer niet los. Met gevolg: de gemeente Deventer laat het rioolreliningswerk voortaan anders doen.

Premiumverhaal van de dag - Accu steeds gevaarlijker: NVWA roept op ‘misbruik’ te stoppen

Het aantal incidenten waarbij lithium-accu’s in onder meer elektrische fietsen, auto’s en smartphones ontploffen of in de brand vliegen neemt de komende jaren toe, waarschuwen experts. Dat komt door vernieuwende kleinere en tegelijk krachtiger accu’s. Toezichthouder NVWA roept consumenten op waakzaam te zijn, de gebruiksaanwijzingen goed te lezen en te stoppen met ‘misbruik’ van dit soort batterijen.