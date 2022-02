Gerdie dacht ‘een kwartaaltje’ lid te worden van Start'78 in Steenwijk, maar dat liep even anders

Ze dacht even ‘voor een kwartaaltje’ lid te worden van atletiekvereniging Start’78 in Steenwijk. Om zo haar hardlooptechniek een beetje bij te schaven. Maar elf jaar later is Gerdie Oegema (55) nog steeds lid. ,,Binnen een maand zat ik volop in het vrijwilligersleven. Daar werd ik alleen maar enthousiaster van.’’