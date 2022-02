Gerdie dacht ‘een kwartaaltje’ lid te worden van Start’78 in Steenwijk, maar dat liep even anders

Steenwij­ker bedrijf werkt al jaren in oosten van Oekraïne: ‘Ze zijn immuun voor oorlogs­drei­ging’

Om de vijf weken stapt hij op het vliegtuig naar zijn programmeurs in het oosten van Oekraïne. En dat blijft Bas Ardesch van het Steenwijker bedrijf Devjet doen. ,,Zelfs als de boel escaleert. En het zou me niet verbazen als even de vlam in de pan slaat.’’

9 februari