Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Steenwijk heeft - heel dichtbij - een nieuw verenigingsgebouw gevonden

Voorafgaand aan de opening had zich een grote groep mensen verzameld in de Kleine Kerk aan Vrouwenstraat 5. Naast gemeenteleden van de kerk waren er onder de genodigden ook buurtgenoten en leden van de andere kerken uit Steenwijk.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt had een lange zoektocht nodig voor het vinden van een nieuw verenigingsgebouw. Die eindigde uiteindelijk bij de aankoop van de begane grond van het pand aan Vrouwenstraat 3. Dit voormalige winkelpand is met hulp van vele vrijwilligers van de kerkelijke gemeente omgebouwd tot een verenigingsgebouw/zalencentrum.

Namen ingezonden

Jan Pieter Drijfhout, voorzitter van de commissie van beheer, wijst op de ‘diepere en bredere betekenis’ van die naam. ,,We hopen dat dit pand mag bijdragen aan het naast elkaar staan als gemeenteleden, dat we elkaar hier veel mogen ontmoeten. Maar ook dat we naast de mensen om ons heen staan, de buren, de inwoners van Steenwijk. Dat we activiteiten kunnen doen met en voor de mensen naast ons. En vooral ook omdat het een verwijzing is naar ons grote voorbeeld Christus die altijd naast ons staat en naast ons mee gaat.”