Slachting in Kallenkote was 38ste mel­ding in jaar tijd: ‘Kans op wolven in Overijssel wordt groter’

Het aantal meldingen van wolvenaanvallen in Overijssel is vorige week na de gebeurtenissen in Kallenkote opgelopen tot 38 in één kalenderjaar. Daarbij vonden 93 schapen de dood. Provincie Overijssel verstrekt sinds 17 juli subsidies op preventieve maatregelen, zoals wolvenrasters.