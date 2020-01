Geslaagd debuut Nieuwjaarsduik Steenwijk: ‘Volgend jaar pakken we het nog grootser aan’

Piet Hein Klip uit Tuk is met z’n 73 jaar misschien wel de oudste ‘duiker’ van deze ploeg durfals. Stralend komt-ie aangelopen, samen met zijn vrouw die hem straks, na het kortstondig avontuur, snel in dikke handdoeken zal wikkelen. Voor alles is een eerste keer, dit wordt zíjn debuut. ,,Ik heb het altijd al graag een keer willen doen; elk jaar zie ik op tv die mensen de zee inrennen en nu had ik de kans, dichtbij huis.” Het past wel bij hem. ,,Ik douche me ook graag koud, heb wel wat met die iceman, Wim Hof.” Of meneer Klip zich heeft voorbereid, in de nacht ervoor? ,,Nou, ik heb wel eens méér gedronken met oud en nieuw.” Koud? Tsja. ,,Het is de kick, de uitdaging. En als je het heel snel doet blijf je droog”, grapt Piet Hein.