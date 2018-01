Gesteggel over kleine scholen in Steenwijkerland

Steenwijkerland buigt zich over maatregelen rond een stevige krimp van het aantal basisschoolleerlingen. De verwachting is dat in 2020 ruim 30 procent van de onderwijspanden leeg staat, wat schoolbesturen in Steenwijkerland jaarlijks 8 ton gaat kosten. Maar de stellingname van het college van burgemeester en wethouders dat kleine scholen niet wenselijk zijn, roept weerstand op.

Ook in Steenwijkerland is sprake van een stevige krimp van het aantal leerlingen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Behalve ruim 30 procent leegstand in 2020 heeft de gemeente te maken met oude panden. 31 van de 40 schoolgebouwen zijn ouder dan 40 jaar, zo blijkt uit de visie op onderwijshuisvesting waarover politiek Steenwijkerland zich deze maand buigt.

Quote In een kleine school komt de kwaliteit van onderwijs onder druk te staan College van B&W Steenwijkerland In die visie noemt het college kleine scholen niet wenselijk. ,,In een kleine school komt de kwaliteit van onderwijs onder druk te staan. Dat komt onder meer doordat leerkrachten lesgeven aan combinatieklassen met leerlingen van verschillende niveaus. Dat vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de leerkracht en de werkdruk wordt hoog", zo staat in de visie. Ook zou een kleine school onvoldoende een ontmoetingsplek zijn. ,,Een kind moet de kans krijgen sociale vaardigheden te leren en met leeftijdsgenoten kunnen afspreken." Dat zou op een kleine school onvoldoende het geval zijn.

Verkeerde keelgat

Deze opmerkingen zijn meerdere raadsleden in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Waaruit blijkt dit allemaal? Schoolbesturen delen deze visie zeker niet", aldus PvdA'er Steven Bunt. ,,Scholen en schoolbesturen gaan zelf over de kwaliteit van het onderwijs. Dat is niet aan de gemeente", meldt Jantina Drijfhout van de ChristenUnie.

Dat de leegstand groot is en er daarom iets moet gebeuren, is voor iedereen helder. ,,Het gaat ons er echt niet om scholen te sluiten of op te heffen", benadrukt onderwijswethouder Dieke Frantzen. De opheffingsnorm in Steenwijkerland ligt bij 42 leerlingen, aldus Frantzen. Steenwijkerland telt 36 basisscholen, waarvan 23 als kleine school (minder dan 100 leerlingen) worden aangemerkt.