Getalenteerde jeugd Steenwijk in spotlights Kopje Cultuur

Er is vurige dans, bij vlagen krankzinnige acrobatiek, aanstekelijke muziek, hilarisch cabaret en meer. Al sinds de eeuwwisseling een beproefd recept onder de septemberzon en tóch presteren de samenstellers van dit volkscadeau - de achttiende editie was weer gratis toegankelijk - het om weer te verrassen. ,,Het is onze taak vernieuwend te blijven'', zegt Monique de Boer van de programmacommissie, ,,en een vereiste voor subsidieverstrekkers. Een bewuste keus dit jaar was om onder meer de jeugd in de spotlights te zetten.''

Megatrots

In de stad én in het park liet jong Steenwijk uitbundig van zich horen en zien. Nelson Petter had zijn DJ School tijdelijk verplaatst naar de Klincke; in een 'urban' sfeertje konden deejays in de dop zich zaterdag uitleven met 'samplers' en digitale draaitafels en live-videokunst produceren. Leerlingen van CSG Eekeringe trapten de avond ervoor al af met kunst in de kerk. Docent beeldende vorming en ckv Ellen van Opzeeland was megatrots op haar pupillen die creatief stoeiden met het thema 'Spanning'. ,,Er zijn echt heel bijzondere werkstukken uitgekomen. Ze zijn er in geslaagd de nadruk op spanning in het materiaal te leggen, van iets wat net níet gebeurt.'' Alle 44 kregen een pronkhoekje in de grote kunstmanifestatie 'Kunst in de Kop'. Gemist? Donderdagavond vanaf 20.00 uur is de prijsuitreiking in de Grote kerk en daar kunnen alle werken, ook van regionale kunstenaars, nog worden bewonderd.