Gevel en gebouw geen spelbreker (meer): RSG Tromp Meesters in Steenwijk veilig genoeg voor fysiek onderwijs

Het was even afwachten na de eerste december, toen de gevel van de RSG Tromp Meesters aan de Stationsstraat in Steenwijk los bleek te zitten, vertelt directeur Harold Groenewoud. ,,We hebben in de eerste dagen geen fysiek onderwijs in die vleugel kunnen geven. Dat ging met name om het gespecialiseerd onderwijs.” De school trok in feite de coronavariant uit de kast: ,,We hebben een online variant afgesproken met de leerlingen en noodopvang geregeld.”