Gewonde bij steekpartij in Steenwijk

video Otter aast op koikarpers in Giethoorn

2 december Zoals een kind zich voelt in de snoepwinkel, zo heeft een otter de tijd van zijn leven in een vijver met koikarpers in Giethoorn. Het roofdier heeft de grootste en lekkerste exemplaren voor het uitzoeken in de vijver van Jan van der Horst. Nacht na nacht zet hij zijn scherpe tanden in de lekkernij.