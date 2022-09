Gewonden bij botsing bedrijfsbussen bij Steenwijk: weg afgesloten

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, moet nog blijken. Wel is duidelijk dat de twee busjes die bij het ongeluk betrokken waren, elkaar in tegemoetkomende richting geraakt hebben. Een van de voertuigen is hierna over de kop geslagen.

De bestuurder van het busje dat over de kop is gegaan, is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Heerenveen. Ook de bestuurder van het andere voertuis is nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.