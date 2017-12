Gezellig naar de super op eerste kerstdag

videoDe verse stokbroden zijn niet aan te slepen in de AH in Steenwijk. Toen Teun van Etten op deze eerste kerstdag de deuren van zijn supermarkt opende, stonden er al vier klanten te wachten.

,,En nu, amper een uur later, hebben we al honderd klanten in de winkel gehad." Van Etten wrijft zich in de handen. Dat zijn supermarkt 365 dagen in het jaar geopend is, werpt zijn vruchten af. ,,Vorig jaar was het voor het eerst. Maar ook toen bleek al dat er zeker klanten voor waren. Nu is het wat bekender en zie je dus ook al meer drukte."

Niet de enige

In Steenwijk is hij niet de enige supermarktondernemer die de kerstdagen geopend is. Ook de Coop en de Jumbo in het centrum van de stad gaan open, alleen pas in de middag.

De klanten bij Van Etten zijn maar wat blij dat ze de laatste inkopen voor het kerstmaal kunnen doen. ,,Al heb ik er wel een dubbel gevoel bij, geeft Saskia Linthorst toe. Samen met haar man Henri is ze even de supermarkt ingedoken om een bakje bieslook te kopen. ,,We wilden het eigenlijk gaan plukken in de openbare kruidentuin", vertelt Henri. ,,Maar daar is niets meer, de vorst is er overheen gegaan hè."

Rustig

Ze vinden het prettig dat de winkel nu open is, maar voelen zich er ook wat onprettig bij. ,,Het is eigenlijk te gek. Maar ik heb begrepen dat het personeel er geen enkele moeite mee had. Dat maakt het wel acceptabel."

Ook Selma van Sligtenhorst is met haar zoon Maarten nog wat inkopen aan het doen voor de kerstdis. ,,Gisteren was het zo'n gekkenhuis in de winkel, dat we toen maar voortijdig gestopt zijn met inkopen doen. De rest konden we vandaag wel halen. En dat gaat nu ook een stuk makkelijker. Het is lekker rustig nu."

Winkelbediende Tamara Scheltinga haalt een voorraad vers stokbrood uit de oven. ,,Wat is nou lekkerder dan vers stokbrood?", klinkt het retorisch. ,,Het is helemaal niet erg om op eerste kerstdag te werken. De mensen zijn leuk en het is gezellig. Vorig jaar heb ik ook gewerkt en toen was het ook zo leuk. De teamleiders zijn er allemaal en je hoeft ook niet de hele dag te werken. Dat we toeslag krijgen is mooi meegenomen. Maar ook zonder toeslag vind ik die paar uur werken ook prima."

Geen moeite

Voor ondernemer Van Etten is het niet zo gek. ,,Er zijn zoveel plekken waar ook op zondag en feestdagen gewerkt moet worden, in de zorg, bij de politie en brandweer. Maar ook in de horeca. We hadden geen enkele moeite om personeel te vinden dat wilde werken met kerst."